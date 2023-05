Justine Triet is derde vrouw die Gouden Palm in Cannes wegkaapt

In Cannes is de Franse karakterstudie Anatomie d’une chute van Justine Triet bekroond met de Gouden Palm. Het is pas de derde keer dat een vrouwelijke filmmaker die eer toekomt.

Een complete verrassing was het niet toen de jury onder leiding van Zweeds filmmaker (en tweevoudig Gouden Palm-winnaar) Ruben Östlund zaterdagavond de Gouden Palm overhandigde aan Justine Triet voor Anatomie d’une chute. In de voorgaande dagen was deze ijzige thriller van de Franse regisseuse uitgegroeid tot een van de favorieten van deze 76ste editie.

Eerst had het er nochtans op geleken dat The zone of interest van de Britse cultregisseur Jonathan Glazer (Under de skin) de gedoodverfde winnaar zou worden. Maar die bevreemdende en secure studie van een nazi-commandant en zijn gezin, dat een liefdevol nest uitbouwt naast de kampen in Auschwitz, moest vrede nemen met de Grand Prix. Zoals ook Lukas Dhont dat een jaar geleden moest doen met Close.

Anatomie d’une chute richt de camera op een succesvolle schrijfster. Zij komt in nauwe schoentjes nadat haar echtgenoot vanaf het balkon fataal naar beneden dondert. Had deze vrouw een aandeel in het voorval of was het daadwerkelijk een ongeluk? De film is evenveel een thriller die in de rechtbank de zaak onderzoekt, als een dissectie van de dynamiek binnen een relatie.

Triet is nog maar de derde vrouw die de Gouden Palm in ontvangst mocht nemen. Jane Campion schreef in 1993 geschiedenis toen ze als eerste de erkenning kreeg voor The piano, al moest ze die wel delen met Chen Kaige voor Farewell my concubine. Pas twee jaar geleden won opnieuw een vrouwelijke filmmaker: Julia Ducournau voor Titane.

Van Triet is haar vorige film Sibyl nog het bekendst. De Brusselse actrice Virginie Efira speelt daarin een psychotherapeute die voor een oude passie kiest: het schrijverschap. Tot iemand toch haar hulp weer inroept. Sibyl is een film vol dubbelspel waarmee de cineaste vier jaar geleden ook al deel uitmaakte van de competitie in Cannes.

Milo Machado Graner, Sandra Huller, Justine Triet en Antoine Reinartz. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Het is Sandra Hüller die in Anatomie d’une chute de schrijfster - weer een schrijfster dus - speelt. De Duitse actrice, bekend van Toni Erdmann en Requiem, heeft in The zone of interest ook al een prominente rol: Hüller speelt daarin de vrouw van de nazi-commandant.

Maar ondanks Hullers dominantie met twee onontkoombare vertolkingen riep de jury haar niet uit tot beste actrice. Die eer ging naar Merve Dizdar, die een hartverscheurende eerlijkheid weet te leggen in hoe ze de jonge, gebroken Nuray neerzet in About dry grasses van de Turkse filmmaker Nuri Bilge Ceylan (Winter sleep). Kôji Yakusho viel de eer van beste acteur te beurt voor zijn aandeel in Perfect days van Wim Wenders, een poëtische film over het dienstbare leven van een man die de openbare toiletten poetst in Tokio.

Pover record

Deze 76ste editie had een hoofdcompetitie vol oude bekenden en eerdere winnaars. Van Hirokazu Kore-eda (Shoplifters), Nanni Moretti (La Stanza del figlio) en Wim Wenders (Paris, Texas) tot Ken Loach (I, Daniel Blake en The wind that shakes the barley). Maar de jury onder leiding van Ruben Östlund koos om die habitués grotendeels links te laten liggen en met Triet het podium te geven aan een te ontdekken talent dat daar alle baat bij heeft.

Statistisch was de kans dat een vrouwelijke maker haar film bekroond zou zien nog nooit zo groot. Hoewel dat recordaantal behoorlijk pover blijft: zeven op een totaal van 21 regisseurs maakte kans op de Gouden Palm. Festivalbaas Thierry Frémaux heeft altijd gezegd dat quota niet aan hem besteed zijn. Hij wilde sterke films in zijn competitie, ongeacht wie geregisseerd had. Waren er meer kansen voor vrouwelijke makers, dan zouden ze als vanzelf de weg naar de Croisette vinden. Deze editie geeft de directeur alvast gelijk.

Een filmfestival blijft maar relevant als het films vertoont van nieuwe stemmen en niet blind is voor wat leeft en beweegt in de wereld. Als het frisse perspectieven naar voren schuift en nieuwe verhalen op haar prestigieuze schermen vertoont. Cannes laat zien dat het niet aan belang inboet.

Ook in de nevencompetitie Un certain regard ging een regisseuse met de hoofdprijs aan de haal, zo raakte vrijdag al bekend: de Britse Molly Manning Walker won met haar debuutfilm How to have sex, dat laat zien hoe enkele jonge Britse vrouwen zich liederlijk in het feestleven storten op een vakantie-eiland. Maar zo goedkoop als de titel is, zo beklijvend is deze film. Relevant en eigentijds, zo doet How to have sex op zijn beurt het festival alle eer aan.

