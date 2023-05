Sclessin spuwt Ronny Deila uit en ziet Standard opnieuw zwaar onderuit gaan

De woelige week met het vertrek van trainer Ronny Deila naar Club Brugge heeft erin gehakt bij Standard. Een gelaten thuisploeg verloor met 0-4 van Cercle Brugge.

Geen Ronny Deila op de bank bij Standard voor de resterende twee wedstrijden van de Luikenaars. De Noorse coach maakte na een eerdere ontkenning bekend dat hij volgend seizoen in de dug-out zal zitten bij Club Brugge. Het was Geoffrey Valenne die de honneurs waarnam aan de zijlijn bij de Rouches. Hij dropte William Baliwisha en Cihan Canak in de basis. Lucas Nobi Ngnokam en Renaud Emon (ziek) verdwenen uit de ploeg na de 3-0 nederlaag afgelopen week tegen Westerlo. Bij Cercle wijzigde coach Muslic zijn team op twee plaatsen na de 2-2 tegen AA Gent. Siquet en Ravych (na schorsing) kwamen opnieuw aan de aftrap, Francis en Somers verhuisden naar de bank.

De supporters van Standard hadden hun huiswerk gemaakt: zij ontrolden al snel een spandoek met een niet mis te verstane boodschap aan het adres van Deila: ‘You’ll see the treatments deserved for traitors’. De Standard-spelers bleken daarentegen al in vakantiemodus te verkeren. Na slap verdedigen bij een corner zag Jean Marcelin zijn kans schoon voor een harde schuiver. Doelman Bodart was kansloos bij de 0-1 voor Cercle. De doelman stond in het eerste halfuur in een schietkraam, maar was zowat als enige Luikenaar op de afspraak.

Luiks vuur is geblust

Ook na de rust was er weinig beterschap. In minuut 51 kreeg Denkey te veel tijd en ruimte van Dussenne. De Togolees van Cercle legde de bal klaar voor zijn linker, en trapte overhoeks, hard en laag binnen. Dik tien minuten later deed de ingevallen Abu Francis het Luikse licht uit: hij kreeg de bal mee van Gboho en legde het leer feilloos in het hoekje binnen.

Voor Standard was het boeken toe na die derde treffer. Het Luikse publiek liet zich nog in positieve zin opmerken met hartverwarmend applaus voor de afscheidnemende Gojko Cimirot en kapitein Noe Dussenne. Zelfs Cercle-speler Hugo Siquet, die opgeleid werd in Luik, kreeg de handen nog op mekaar. Het inspireerde Ayase Ueda niet tot enige genade: in de 92e minuut prikte de Japanse spits van Cercle zijn 22e van het seizoen tegen de touwen. Voor Cercle mocht het seizoen nog wat langer duren, maar in Luik is het vuur helemaal geblust: Standard kon nog geen enkele keer winnen in deze play-off.

Opstelling Standard: Bodart, Dussenne (73’ Ngoy), Bokadi, Hautekiet, Melegoni, Cimirot (85’ Davida), Alzate (72’ Noubi Ngnokam), Dønnum, Balikwisha (62’ Laursen), Ohio (85’ Kuavita), Canak

Opstelling Cercle Brugge: Majecki, Marcelin (68’ Popovic), Daland, Ravych, Siquet (77’ Hotic), Van der Bruggen (68’ Vanhoutte), Da Silva Lopes (57’ Abu Francis), Deman, Gboho, Denkey (69’ Somers), Ueda

Doelpunten: 7’ Marcelin 0-1, 51’ Denkey 0-2, 64’ Abu Francis 0-3, 90+2’ Ueda 0-4

