Dortmund laat titel door de vingers glippen, Bayern alsnog Duits kampioen

De Bundesliga duurt 34 wedstrijden, en aan het eind wint Bayern München. Die Rekordmeister is na een spannende strijd voor de elfde keer op rij kampioen.

De opdracht was duidelijk: beter doen dan Bayern betekende voor Borussia Dortmund de eerste landstitel in elf jaar. De Borussen kregen in eigen huis Mainz op bezoek, Bayern maakte de trip naar Köln. Iedereen was klaar voor een feestnamiddag in Dortmund, maar al snel veranderde de feeststemming in stress en verdriet. Bayern was namelijk al na acht minuten op voorsprong gekomen bij Köln, na een goal van Coman. Zo was der Rekordmeister plots opnieuw virtueel kampioen van de Bundesliga.

Dortmund moest nu zeker winnen, maar het ging van kwaad naar erger. Op het kwartier maakte Hanche-Olsen (ex-AA Gent) de 0-1 voor Mainz. Vier minuten later kreeg Sébastien Haller vanop de stip de kans om snel terug te knokken, maar de Ivoriaan zag zijn penalty gestopt worden door Dahmen. De titelstress sloeg duidelijk toe. Toen Onisiwo na een goede counter de 0-2 tegen de netten kopte, zat Dortmund al helemaal in de penarie.

Duranville valt in

In Keulen zag Leroy Sané zijn 0-2 voor Bayern nog afgekeurd worden voor buitenspel, maar bij de rust was duidelijk dat Dortmund flink zou mogen uitpakken. Coach Edin Terzic gooide vijf aanvallers in de strijd, waaronder de 17-jarige Julian Duranville. Voor onze landgenoot betekende het zijn debuut in de hoofdmacht van de Duitsers, maar de voormalige winger van Anderlecht leek weinig druk te voelen en creëerde meteen enkele kansen. In minuut 69 trapte Raphael Guerreiro de aansluitingstreffer tegen de netten. Het was Dortmund echter niet gegund om erop en erover te gaan: met een doelpunt van Niklas Süle strandden ze op een 2-2 eindstand tegen Mainz.

Bayern besloot het dan maar zelf spannend te maken. Zij gaven tien minuten voor tijd een strafschop weg aan Köln. Ljubicic zette die om, en plots was Dortmund weer virtueel kampioen. Maar invaller Jamal Musiala schoot Bayern met een heerlijke krul in de 89ste minuut alsnog naar een nieuwe landstitel, de elfde op een rij.

Kahn moet opstappen

Toch lijkt niet alles peis en vree in München. Kort na het binnenhalen van de titel maakte de club bekend dat ceo Oliver Kahn en sportief directeur Hasan Salihamidzic moeten opstappen. Kahn ontbrak al bij het duel in Keulen, officieel vanwege griep. De voormalige doelman van de Duitse nationale ploeg wordt vervangen door financieel directeur Jan-Christian Dreesen, maakte Bayern-voorzitter Herbert Hainer bekend.

De 53-jarige Kahn en de 46-jarige Salihamidzic betalen zo het gelag voor een tumultueus seizoen. Er was ook het verrassende trainersontslag in maart van Julian Nagelsmann en de vroege exits in de kwartfinales van de Champions League (tegen Manchester City) en de Duitse beker (tegen Freiburg). Kahn was ceo sinds 2021. Voormalig middenvelder Salihamidzic werd in de zomer van 2017 sportief directeur.

