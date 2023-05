Thriller in Italië: Roglic zet de Giro naar zijn hand met winst in klimtijdrit

Primoz Roglic heeft de klimtijdrit op de moordende Monte Lussari met overwicht gewonnen. Hij was 40 seconden sneller dan Geraint Thomas, en heeft zo de eindzege binnen handbereik.

Voor de start van de beslissende tijdrit in de Ronde van Italië had Primož Roglic nog 26 seconden achterstand op leider Geraint Thomas. De Sloveen van Jumbo-Visma wist wat hem te doen stond, en leek goed op dreef: op een bepaald moment reed hij 15 tellen weg van de Welshe renner van Ineos. Maar dan sloeg het noodlot toe. Op een steil stuk moest Roglic voet aan grond zetten met een kettingprobleem.

Er stond echter geen maat op de 33-jarige Roglic. Hij zette alsnog de snelste tijd neer op de moordende Monte Lussari, in 44:23. Thomas strandde op 40 seconden en moet zo zijn leiderstrui prijs geven. Als hij de slotrit zonder kleerscheuren doorkomt, steekt Primoz Roglic zondag zijn eerste Giro d’Italia op zak. De Portugees Joao Almeida (UAE) werd derde op 42 seconden, en stelde zijn podiumplek veilig.

Ook de Belgen deden het vandaag niet onaardig. Laurens De Plus werd de beste landgenoot, op de 12de plaats. Zonder ongelukken zal hij ook 10e worden in de eindafrekening. Ilan Van Wilder deed één seconde langer over de tijdrit en werd 13e.

Morgen volgt de laatste rit in de 106e editie van de Ronde van Italië. Tijdens een vlakke etappe van 126 kilometer met start en aankomst in Rome worden geen grote verschuivingen meer verwacht in het klassement: de sprinters lijken nog een laatste keer aan zet.

Lees ook