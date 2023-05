In beeld | Stille betoging voor Sanda Dia

Op de Groenplaats in Antwerpen hielden een honderdtal mensen zaterdagmiddag een betoging, in stilte. Ze zijn verontwaardigd over de uitspraak in de zaak rond Sanda Dia. De politie liet de betoging, die niet aangevraagd werd, begaan.

Via sociale media kwamen de afgelopen 24 uur heel wat reacties op de uitspraak in de zaak Dia. De algemene toon was dat in het verleden veel jongeren al zwaardere straffen kregen in België, voor veel minder ernstige feiten. Het woord ‘klassenjustitie’ viel meer dan eens. Op vrijdagnamiddag al werd online opgeroepen om zaterdag op de Groenplaats tussen 12 en 14 uur een stille betoging te houden tegen het rechtssysteem. Wie er precies achter de betoging zit, is onduidelijk.

De achttien Reuzegommers werden vrijdag in Antwerpen vrijgesproken voor het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim en schuldig bevonden aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 300 uur en 400 euro boete en moeten ook schadevergoedingen betalen.

Foto: Sebastian Steveniers

Foto: Sebastian Steveniers

