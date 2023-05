‘De mol’ slaat toe in de Blaarmeersen: ‘bezorgde burgers’ graven tunnel onder omstreden hek

Het hek rond de strandzone van de Blaarmeersen in Gent is amper een week dicht, maar werd vrijdagnacht alweer omzeild. Er werd een grote tunnel gegraven waarlangs mensen onder het hek door kunnen.

‘Vannacht werd het hek rond de Blaarmeersen ondertunneld’, liet een groep die zich ‘de gravers’ noemt weten aan Nieuwsblad. Het gaat om een protestactie tegen het hek rond de zwemzone. Dat ging vorige week voor het eerst dicht, bij de start van het zomerseizoen. Wie het strand op wil, moet zijn identiteitskaart laten scannen aan de toegangscontrole.

In een van de hoeken van het terrein groef de groep in de nacht van vrijdag op zaterdag een tunnel onder het hek. ‘Wie is de mol? Enkele bezorgde burgers of het zogezegd “liberale” stadsbestuur dat de samenleving ondergraaft met crypto-racistische maatregelen?’, zeggen ze.

Niet rolstoeltoegankelijk

‘Wij verontschuldigen ons dat onze alternatieve toegangspoort nog niet rolstoeltoegankelijk is. Verder moedigen we iedereen aan ze te gebruiken.’ De boodschap is duidelijk: ‘We gaan eronder of we gaan erover, maar wij accepteren geen hek rond openbaar terrein.’

Beheerder Farys is op de hoogte van de tunnel en laat weten het nodige te doen. ‘Zolang er een hek staat, zullen we zorgen voor alternatieve manieren om binnen te kunnen’, zegt een van de actievoerders. ‘Mogelijk blijven we tunnels graven tot het weg is of open blijft staan. We hebben geen boodschap aan de argumenten voor het hek, dit is niet de oplossing.’

