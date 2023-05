Met stadslijst ‘Trots op Oostende’ mikt Bart Tommelein op een tweede termijn als burgemeester

In Oostende trekken Open VLD, Groen en CD&V samen naar de verkiezingen in 2024 met de stadslijst ‘Trots op Oostende’. Dat hebben de lokale partijen zaterdag bekendgemaakt tijdens een persvoorstelling.

Bart Tommelein verstevigt zijn kansen om ook na 2024 burgemeester van Oostende te blijven. De Open VLD’er trekt volgend jaar samen met coalitiepartners Groen en CD&V naar de kiezer, zo raakte eerde deze week al bekend. Vandaag werd de naam van de stadslijst vrijgegeven: ‘Trots op Oostende’.

De partijen hebben afgesproken dat Open VLD de lijsttrekker mag leveren. Dat wordt normaliter Tommelein, die in april aankondigde dat hij de nationale politiek verlaat om zich te concentreren op de Oostendse burgemeesterssjerp. Groen krijgt de tweede plek, CD&V de derde. Er komen ook onafhankelijke kandidaten op de lijst.

De partijen hebben ook al besloten dat de partijen na de verkiezingen één fractie zullen vormen in de Oostendse gemeenteraad. Dat Tommelein met Groen en CD&V in zee gaat, is geen verrassing.

Frontvorming

Tommelein had bij de aankondiging van zijn afscheid uit de nationale politiek al gezegd dat er al gesprekken liepen voor een nieuwe stadslijst. Alleen huidig coalitiepartner N-VA valt erbuiten. Volgens Tommelein hadden de Vlaams-nationalisten aangegeven onder eigen naam te willen verdergaan.

De stadslijst speelt in het voordeel van de zittende burgemeester als hij herverkozen wil worden. Het gemeentedecreet dat bij de verkiezingen van oktober 2024 in werking treedt, geeft de lijst met de meeste stemmen twee weken het initiatiefrecht voor de vorming van een coalitie. Wordt die meerderheid gevonden, dan wordt de stemmenkampioen van de grootste lijst automatisch burgemeester.

Anticoalitie

Bij de verkiezingen van 2018 was de Stadslijst van toenmalig burgemeester Johan Vande Lanotte (Vooruit) de grootste, maar met een anticoalitie van Open VLD, N-VA, Groen en CD&V werd Tommelein in het zadel gehesen. Open VLD, Groen en CD&V haalden in 2018 samen 40,1 procent van de stemmen. De socialisten haalden 22,8 procent, N-VA 16,5 procent.

Met de semidirecte burgemeestersverkiezing wil het decreet meer macht aan de kiezer geven. Dit leidt op veel plekken tot frontvorming op lokaal niveau. Ook in Mechelen, Kortrijk en Gent zijn al bredere stadslijsten gevormd.

‘Trots op Oostende’ wil zich toespitsen op armoedebestrijding, betaalbaar wonen, mobiliteit, activeringsbeleid en natuur en klimaat.

