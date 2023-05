Hoe het onderwijs kinderen en hun ouders soms in de steek laat

Wat er soms misgaat in het onderwijs? Misschien weet Wouter Deprez het wel. In de schoolcarrières die zijn kinderen al achter de rug hebben, ziet hij de klemtoon op zelfredzaamheid alleen maar toenemen. En zelfredzaamheid is mooi. Maar te veel zelfredzaamheid lijkt op ‘trek uw plan’ of ‘zoek het zelf maar uit’. En dan laat het onderwijs kinderen en hun ouders in de steek.