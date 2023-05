Zonnig en zacht Pinksterweekend met maxima tot 23 graden

Zaterdag wordt het zonnig met af en toe enkele hoge wolkenvelden en wat stapelwolken. We halen maxima van 16 tot 22 graden, voorspelt het KMI. Ook de komende dagen blijft het zonnig.

Zaterdag staat er nog wel een matige wind uit noordoost, aan zee wordt die krachtig in de namiddag. Komende nacht wordt het helder en koelt het af naar 7 à 11 graden.

Zondag is het vrij zonnig ondanks dat er hoge sluierwolken aanwezig zijn, en in het binnenland eventueel enkele onschuldige stapelwolkjes. We halen maxima van 15 tot 23 graden. De wind is matig uit noordoost, en wordt vrij krachtig uit noordnoordoost vlak aan zee.

Maandag en dinsdag blijft het aangenaam met vrij veel zon en bij momenten wat hoge sluierwolken of onschuldige stapelwolken. Het wordt iets minder warm bij maxima van 14 of 15 graden vlak aan zee, 17 tot 19 graden in het centrum, maar in het uiterste zuiden verwachten we nog maxima tot 21 graden. De noordoostenwind blijft matig waaien in het binnenland en vrij krachtig in de kuststreek.

Van woensdag tot vrijdag is het stralend lenteweer met veel zon. Het wordt opnieuw iets warmer met maxima in het centrum rond 22 of 23 graden op woensdag, 23 of 24 graden op donderdag en rond 25 graden op vrijdag. Vlak aan zee is het zonder twijfel iets frisser, vooral dan in de namiddag.