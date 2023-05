Wat eten we deze week? 7 dressings om salades mee op te kleden

Vinaigrettes, dressings en sausjes, het zijn de redders van elk stukje verlegen bladgroen. Ze zijn de make-up op een saaie tronie, de hitjesmedley op een uitgeblust dansfeest. Met het tuinfeest- en barbecueseizoen in het verschiet, is het weer uitkijken naar de momenten van sausjesverwarring aan de buffettafel: waar hoort deze tahindressing bij en waar moet die vinaigrette op? Wat de sfeer van een spontane proeverij moet uitstralen, verandert in een krampachtig memory-spel van schotels en potjes. Alsof er voor elk gerecht maar één perfecte gezel bestaat. Zo werkt liefde niet, ook niet in de keuken. Dus ik stel voor: we spelen vinaigrette-roulette. Ik tip hier zeven dressings voor evenveel eenvoudige salades. Aan u om uit te zoeken of het ‘hit of mis’ is.

MAANDAG

Pekelparadijs

Eerste halte van de dressingtrein? Radijsjespekelvinaigrette, een saus op basis van radijsjespekel, die meteen heel wat kruidige zuurte levert. Ook het pekelvocht van een andere groente uit je keukenlabo kan dienstdoen, als radijsjes daar niet tussen zouden staan. Mocht het saladerecept dat je wil gebruiken citroen of azijn vermelden, kan je die hier beter achterwege laten.

DINSDAG

Houd bitter in balans

De limonade onder de dressings. Ik stuitte tijdens mijn zoektocht op deze winterse salade met radicchio, die ik in het najaar nog serveerde met bijbehorende veenbessendressing. Met een zomerse pompelmoesvinaigrette, krijgt deze bitter-zoetcombinatie een mooie reprise. En ja, als jij liever fijn geschaafde venkel eet en pistachenootjes frisser vindt ogen, houdt niemand je tegen.

WOENSDAG

Maak elke salade keizerlijk

In deze eenvoudige moestuinsalade (of in mijn geval: winkelreksalade) weerklinken de echo’s van de caesarsalade, maar verder is deze variant ontdaan van opsmuk en worcestershiresaus. Wat houd je over? Een mooi canvas om op te klieren met de ansjovisdressing met citroen, vertrouwde smaken bij deze klassieker.

DONDERDAG

Noem umeboshi geen zuurpruim

In het Magazine verschenen deze week een aantal eenvoudige slaatjes die me inspireerden voor dit weekmenu. Huischef Johanna Goyvaerts somde enkele vuistregels op om – zelfs zonder speciale dressing – elke krop sla de nodige fundamenten te geven om als bijgerecht niet geheel te verdwijnen op het bord. Maar met deze Japanse umeboshi-dressing, van gepekelde pruimen, houd je pas echt een zuurzoet juweeltje achter de hand om je bladgroen mee te tooien.

VRIJDAG

Lavas om je mee te laven

Lavas heeft dezelfde zachte, hartige smaak als een selderstengel en in combinatie met lente-ui geeft de plant deze dressing een energieke frisheid die je als een boeket tuinkruiden over je salade drapeert. Net als bij een goeie chimichurri, overheerst de pure kruidensmaak en is dit sausje bijgevolg zowat bij elk slaatje in te zetten. Een citroentabouleh met courgette, bijvoorbeeld? Elke keer prijs.

ZATERDAG

Hoe ambachtelijk wil je het?

Al doet dit recept uitschijnen dat je maar vier eenvoudige stappen verwijderd bent van een huisbereide Mato-kaas (een verse Catalaanse kaas), elke stap is best uitvoerig en de kans op mislukking daardoor reëel. Wie niet met een kaasdoek in de weer wil, zoekt best een alternatief. Van verse kaas, tot cottage cheese of zachte geitenkaas: iets romigs en korreligs voldoet om te verkruimelen over de knapperige erwten en asperges.

ZONDAG

Brandblusser

De laatste dressing oogt het veiligst, of toch voor zij die lactosetolerant zijn. Het wolkig witte sausje met een drieluik aan zuivel-ingrediënten heeft veel meer diepte dan de eerste de beste yoghurtdip. Ik zie er vooral een uitnodiging in om stevig uit te halen met chilivlokken op de geroosterde broccolini die ik hierbij zou serveren. De karnemelk kan de hitte wat temperen, hopelijk.

