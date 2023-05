Byebye Bond: de laatste keer Daniel Craig

1 Temblores

Canvas 22.05--23.45 uur

Zwierig gefilmd drama van Jayro Bustamante over een gelovige en getrouwde man in Guatemala die ontdekt dat hij homo is. De kerk probeert hem van zijn homo­seksualiteit te ‘genezen’.

2 The murder of Gabby Petito: truth, lies and social media

VTM 2 0.20-1.55 uur

Documentaire over de Amerikaanse influencer Gabby Petito, die werd vermoord door haar verloofde tijdens een reis waarvan ze op sociale media uitgebreid verslag deed.

3 No time to die

VTM 20.25-23.25 uur

Het afscheid van Daniel Craig als James Bond en het begin van heel wat speculaties over wie hem zal opvolgen. De laatste film met Craigs 007 is een actiefilm waar recensenten nog altijd over redetwisten: was het een waardige begrafenis of niet? We gaan zijn Bond-met-gevoelens in ­ieder geval missen.