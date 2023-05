Tijd voor de finale van ‘Succession’

1 Succession (seizoen 4)

Op Streamz

Afscheid van een meesterlijke reeks over een ­disfunctionele familie die iets belangrijks in de media doet: Streamz lost vandaag de finale van het vierde en ­laatste seizoen van Succession.

2 Ukraine’s war diaries

Canvas 20.10-21.10 uur

De BBC vroeg aan vijf Oekraïners om zichzelf te ­filmen nadat Rusland hun land was binnengevallen. Deze documentaire toont de impact van de oorlog op hun ­dagelijkse leven.

3 Amazing grace

NPO2 23.05-00.35 uur

Wat een klok van een stem om de nacht mee in te gaan. Deze concertfilm van Tootsie-regisseur Sydney ­Pollack en Alan Elliot over Aretha Franklin is gewijd aan de opnames van haar geweldige gospelalbum Amazing grace.