Zonder Borat naar Kazachstan

1 Langs de nieuwe zijderoute

Canvas 20.00-20.45 uur

Uitstekende reisreeks over Centraal-Azië van Ruben Terlou en Jelle Brandt Corstius. Vanavond krijgen de ­Kazachen de kans om alle clichés over hun land na Borat te ontkrachten.

2 The real crown

Canvas 20.45-21.35 uur

Laatste deel van de intrigerende docureeks over de Britse royals. Als ze niet zouden bestaan, zouden we er fictie­reeksen over maken.

3 De boekathon

VRT 21.40-22.35 uur

Over boekenprogramma’s op de openbare omroep kun je dikke boeken schrijven. Tom De Cock bespreekt vanavond in zijn laagdrempelige literaire magazine onder meer nieuwe oogst van misdaadauteur Toni Coppers.