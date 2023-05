Jaren geleden vergat ik, warhoofd dat ik ben, een rekening te betalen na een bloedopname in het ziekenhuis. Vlak nadien­ pakte ik mijn boeltje en verhuisde naar een andere wijk. Herinneringsbrieven bereikten me niet, ik leefde verder in vrolijke onwetendheid. Twee jaar later vond een brief van een gerechtsdeurwaarder alsnog mijn nieuwe adres. De rekening was vertienvoudigd en niet langer te betwisten.