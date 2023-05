Levenslang voor mannen die daklozen vermoordden

Voor het Waals-Brabantse hof van assisen is ­Fabien Lombaerts vrijdagavond veroordeeld tot een levenslange celstraf en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Zijn kompaan René De Staerke kreeg 23 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het duo was donderdag al schuldig bevonden aan de dood van vier daklozen tijdens de zomer van 2018. Dat ­gebeurde in Evere, Terhulpen en Schaarbeek. Die moorden leverden Lombaerts de bijnaam ‘wurger met de riem’ op. Het gerecht vermoedt dat hij de dood van nog meer dak­lozen op zijn kerfstok heeft. De man verscheen eerder al voor assisen, na de moord op een oudere vrouw in 2014. (blg)