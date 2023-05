UZ Leuven bestraalt hart om ritmestoornissen te verhelpen

In het UZ Leuven is een patiënt op het hart bestraald om hartritmestoornissen te verhelpen. Dat is een primeur in België. Het gaat om een eenmalige bestraling. Het ziekenhuis laat weten dat de patiënt het goed maakt.

Vooruitgang in beeldvormings- en bestralingstechnieken maakt een gerichte bestraling op het aangetaste deel van het hart mogelijk, waarbij het gezonde hartweefsel zo veel mogelijk gespaard blijft. Die techniek wordt al enkele jaren ingezet voor de behandeling van kwaadaardige tumoren.

De bestraling op het hart is specifiek bedoeld voor patiënten met ritmestoornissen uit de kamers van het hart (ventrikel tachycardie), bij wie de behandeling met medicatie en interventies niet volstaat. (blg)