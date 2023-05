Voortaan kun je Lijnbus volgen op een kaart

De bussen van De Lijn kunnen voortaan op een kaart in de app in realtime gevolgd worden. De Lijn wil met de nieuwe functie, die de naam Voertuig op kaart kreeg, tot een betere dienstverlening komen. Tot hiertoe kon de maatschappij al in realtime aan passagiers vertellen dat hun bus binnen twee of drie minuten aankwam. Nu kun je je bus ook volgen op de kaart in de app: zo zie je duidelijker waar de bus zich precies bevindt op welk traject, en wanneer die aan de gewenste halte toekomt. Om de 15 seconden verspringt het icoontje van de bus op de routekaart in de app.

De realtime voorspelling houdt ook rekening met omleidingen. (blg)