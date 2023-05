Meest verkochte wagen voor het eerst elektrisch

Tesla’s Model Y heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de Toyota Corolla van de troon gestoten als best verkochte wagen ter wereld. Het is voor het eerst dat een elektrische wagen die ranglijst mag aanvoeren. Van het SUV-model van de Amerikaanse wagenbouwer werden in de eerste drie maanden wereldwijd 267.200 wagens verkocht, blijkt uit cijfers van de sector­analist Jato.

Toyota heeft al sinds jaar en dag de best verkochte wagen ter wereld, maar terwijl Tesla de laatste jaren sterk kwam opzetten, verloor de Japanse wagenbouwer terrein in belangrijke markten ­zoals de VS en China. Tesla pakte de afgelopen maanden met stevige kortingen uit, om de oprukkende concurrentie van zich af te houden. Dat blijkt niet zonder succes. (kde)