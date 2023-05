Stiltezones op trein blijven voorlopig

Het proefproject met stiltezones in sommige treinwagons dat tot eind mei loopt, wordt nog niet meteen stopgezet. De zones blijven in de treinen aanwezig tot er een beslissing is over het al dan niet definitief invoeren ervan, werd bij spoorwegmaatschappij NMBS vernomen. Het proefproject startte eind januari. Treinen op het traject ­Eupen-Oostende en ­Brussel-Luxemburg kregen een stiltezone, waar reizigers wordt aanbevolen ‘niet hardop met elkaar te praten of te telefoneren, het volume van hoofdtelefoons of oortjes niet te luid te zetten en om mobiele telefoons op stil te zetten’.