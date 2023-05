Het 76ste filmfestival van Cannes bracht sterren en sterke films van eerdere winnaars. Zo werd het een beetje een onderonsje. Maar wie valt dit weekend in de prijzen?

Een jury beslist elk jaar welke film in navolging van klassiekers als La dolce vita en Taxi driver in Cannes de Gouden Palm krijgt. Behalve wanneer Ruben Östlund, de regisseur van Triangle of sadness