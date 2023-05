Betoging Vlaams Belang in Brussel mag dan toch doorgaan

De Raad van State heeft geoordeeld dat een betoging van Vlaams Belang, maandag in de hoofdstad, moet kunnen doorgaan. Burgemeester Philippe Close (PS) had dat verboden.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is op dit moment bezig met een wandeltocht door Vlaanderen. Die wil de partij maandag om 14 uur afsluiten met een groots opgezette manifestatie op het Brusselse Albertinaplein. Gisteren bleek dat niet naar de zin van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) - zeker niet omdat ook een tegenbetoging was aangekondigd. ‘Na analyse door de politie werd geconcludeerd dat het goede verloop van beide demonstraties niet gegarandeerd kan worden’, klonk het op zijn kabinet.

Vlaams Belang trok naar de Raad van State. ‘Dit is een aanfluiting van de vrijheid van meningsuiting’, zei Van Grieken. ‘Niemand gelooft dat deze beslissing door iets anders is ingegeven dan door politieke redenen. Onze protestmeeting zal doorgaan, of de politici in Brussel dat nu leuk vinden of niet.’

De Raad van State heeft geoordeeld dat de manifestatie moet kunnen doorgaan. Daarmee schorst ze het besluit van burgemeester Close. ‘Het besluit van de burgemeester bevat op het eerste gezicht geen draagkrachtige motieven om de gevraagde betoging te verbieden’, staat te lezen in het arrest.

‘Bruine mars’

‘Dit was de enige juiste uitkomst’, zegt Van Grieken in een reactie.

In 2018 gebeurde al eens hetzelfde. Toen verboden het Brussels Gewest en de Stad Brussel de ‘Mars tegen Marrakech’ en alle tegenbetogingen. ‘Er mag geen bruine mars doorgaan in Brussel’, klonk het. De Raad van State verklaarde dat verbod nietig, waarna de incidentrijke mars toch doorging.

