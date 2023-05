Di Rupo bij de paus: ‘Moeder was erg katholiek en bad veelvuldig tot de heilige maagd’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Amen

Vijf minuten. Langer duurde de ontmoeting tussen paus Franciscus en Elio Di Rupo (PS) afgelopen woensdag op het Sint-Pietersplein niet. De Waalse minister-president toont zich in La Capitale erg verguld over het gesprek, dat in het Italiaans verliep. Hij bekende dat hij niet bepaald als een frequent bezoeker van katholieke erediensten door het leven gaat. Maar Di Rupo verzekerde de paus dat zijn moeder ‘erg katholiek was, veelvuldig tot de heilige maagd bad en dat ze erg blij zou zijn geweest mocht ze haar zoon samen met de Heilige Vader hebben gezien’.

Amen (2)

Het VTM-programma The masked singer heeft een merkwaardige aantrekkingskracht op politici. Meesmuilende reacties zijn er genoeg. Maar wellicht gaat het vooral om jaloezie. Dan valt de eerlijkheid van Kamerlid Nawal Farid (CD&V) te verkiezen: zij staat klaar. ‘Waarom ook niet?,’ vertelt ze in Billie. ‘Als je er zo in slaagt om brede doelgroepen aan te trekken tot iets als politiek, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Al zou zo’n deelname natuurlijk afhangen van de politieke agenda en de uitdagingen in mijn leven op dat moment. En misschien ook van het pak … ’ Ze past voor een konijn (Vooruit-voorzitter Conner Rousseau) of een monster (Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD)).

Amen (3)

‘We stevenen af op een samenleving zonder enige houvast. Iedere samenhang groter dan het individu of dan een slachtoffergroep wordt genadeloos aangevallen. Politici, academici, cultuurdragers verliezen het vertrouwen van steeds meer mensen. Ze vragen zich vertwijfeld af waarom steeds meer mensen toch zo fout stemmen, zonder zich af te vragen of ze niet tot het onbehagen bijdragen.’ Bij de ontvangst van de Pim Fortuyn-prijs in Den Haag maakte Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) donderdagavond een sombere analyse. ‘Er dreigt een polarisatie waarbij men uiteindelijk alleen nog kan behoren tot het correcte kamp aan de ene kant of tot het populistische/extremistische kamp aan de andere kant.’

Amen (4)

Elio Di Rupo bracht behalve enkele cadeaus (een geschilderd portret van de paus en een boek over de schoonheid van Wallonië) een boodschap mee. Zo kaartte hij de relatie van miljoenen lgbti-mensen met de katholieke kerk aan. ‘Zij verdienen in vrede te leven.’ Paus Franciscus glimlachte naar verluidt minzaam. Toch was Di Rupo optimistisch. In januari liet paus Franciscus nog weten dat hij homoseksualiteit niet als een ‘misdaad’ beschouwde. ‘De paus is erg invloedrijk bij andere katholieken over dit thema. Zijn positie voor de gelovigen is erg belangrijk. Het was voor mij onontbeerlijk om over dit thema met hem te kunnen praten.’