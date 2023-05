Qatargate-spilfiguur Eva Kaili gaat volgende week weer aan het werk in Europees Parlement

Europees Parlementslid Eva Kaili heeft via haar advocaten laten weten dat ze weer aan het werk zal gaan in het Europees Parlement. Er loopt naar haar nog altijd een onderzoek voor corruptie.

De Griekse Eva Kaili is een van de spilfiguren in Qatargate, het onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Qatar en Marokko om besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Ze was ondervoorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), maar werd in december vorig jaar opgepakt, net als haar partner en haar vader. Honderdduizenden euro’s cash geld werden in beslag genomen.

Vijf maanden lang zat ze in de cel. Kaili wordt beschouwd als een spilfiguur die zich schuldig maakte aan criminele feiten. Vorige maand mocht ze met een enkelband de gevangenis verlaten, Kaili is moeder van een baby. Sinds gisteren is ook die voorwaarde van huisarrest weggevallen. Ze moet wel in België blijven. Het onderzoek loopt nog.

Kaili heeft via haar advocaten in een brief laten weten dat ze weer aan het werk wil gaan in het Europees Parlement. ‘Vanaf vandaag mag Eva Kaili weer ten volle al haar rechten en plichten uitoefenen, die verbonden zijn aan haar status van lid van het Europees Parlement’, schrijven ze. Volgens de advocaten neemt ‘het bewijs van Kaili’s onschuld elke dag toe’.

Woensdag werd ook Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS) opnieuw opgemerkt in de gangen van het Parlement. Ook naar hem loopt een onderzoek voor onder andere corruptie en deelname aan een criminele organisatie.

