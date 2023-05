Kwart van bussen en trams in Vlaanderen rijdt niet op tijd

In 2022 reed een kwart van de bussen en trams in Vlaanderen niet op tijd. Daarnaast werden vorig jaar ook bijna 275.000 ritten geschrapt, ruim 90.000 ritten meer dan vier jaar geleden. Het aantal ritten dat moest geschrapt worden door personeelsproblemen is op vier jaar tijd zelfs verviervoudigd.

De Vlaamse regering wil mensen aansporen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer om zo de filedruk te verminderen. Maar dan moet er voldoende aanbod zijn en moet dat aanbod ook toegankelijk, betaalbaar en stipt zijn. Alvast wat die laatste voorwaarde betreft, blijft De Lijn worstelen. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Els Robeyns (Vooruit) heeft opgevraagd, blijkt dat vorig jaar een kwart van de bussen en trams niet op tijd kwam. Ze waren dan twee minuten te vroeg of meer dan vijf minuten te laat.

Daarnaast werden ook bijna 275.000 ritten geschrapt. Dat zijn er de helft meer dan in 2018. Opvallend is de evolutie van het aantal geschrapte ritten door personeelsproblemen, met name een gebrek aan chauffeurs. Dat aantal is tussen 2018 en 2022 liefst verviervoudigd van 37.500 naar 152.000. Daarnaast werden vorig jaar bijna 20.000 ritten geschrapt om technische redenen, een verdubbeling op vier jaar tijd.

‘Bedroevende en onaanvaardbare cijfers’, zegt Robeyns. ‘Hoe willen we dat meer mensen het openbaar vervoer nemen als de bus of tram te laat of er zelfs helemaal niet doorkomt?’

Bussen mee in de file

Reizigersorganisatie TreinTramBus valt Robeyns bij in haar verontwaardiging. ‘Vertragingen zijn vooral nefast voor de geloofwaardigheid van het openbaar vervoer’, zegt voorzitter Stefan Stynen. ‘Als je wil dat trams en bussen een evidente keuze worden, dan moeten reizigers daarop kunnen rekenen.’

De Lijn erkent de problemen. ‘Zeker in Antwerpen, Leuven en de Vlaamse rand speelt het personeelstekort ons parten’, zegt woordvoerder Frederik Wittock. ‘Daar concurreren we voor bepaalde profielen met de haven en luchthavens.’ Hetzelfde probleem begint ook in Gent op te duiken. Via onder andere jobdagen is inmiddels een derde van de 900 vacatures opgevuld, die sinds begin dit jaar openstonden.

Maar ook de algemene verkeerssituatie hindert De Lijn. ‘Wij doen er alles aan om trams en bussen binnen de planning te laten rijden, maar ook wij zijn slachtoffers van files en doorstromingsproblemen’, zegt Wittock. Vrijdagochtend stelde De Lijn een nieuwe app voor waarin reizigers hun rit in realtime kunnnen opvolgen. Via de digitale weg moet een traject ‘zo planbaar mogelijk’ worden.

