‘Mijn lief is 51 jaar jonger maar in mijn vak is dat normaal’

‘Het moet hier geen Benidorm worden’

In Knokke vinden nogal wat inwoners de stad te groot worden. En de appartementsgebouwen te hoog, een beetje zoals in Benidorm, zegt een lokale bewoner in het Nieuwsblad. Een maand geleden vertelde een andere inwoner in De Standaard dan weer: ‘Onze gemeente begint steeds meer te ­lijken op Oostende. Dat kan toch niet de ­bedoeling zijn.’ Wat is het nu: Benidorm of Oostende? Of lijkt Oostende ook op Benidorm?

‘Naar wat ik hoor van sommige klanten, is Nieuwpoort straks de nieuwe place to be’

Als Oostende lijkt op Benidorm, dan hebben ze in Knokke wel al schrik dat Nieuwpoort op Knokke zal beginnen te lijken en daardoor met hun toeristen aan de haal zal gaan, aldus de verkoopster van een boetiek in Knokke in Het Laatste Nieuws. Maar als Nieuwpoort op Knokke begint te lijken en Knokke op Benidorm en Oostende, dan lijken ook Oostende en Nieuwpoort op Benidorm, en is de strook tussen Nieuwpoort en het Zoute ondertussen geen Belgische kust meer maar Spaanse. Wat zou Jean-Marie Dedecker in Middelkerke daar allemaal van denken?

‘Ik vind de klimaatopwarming een zegen. Warme zomers en groene palmbomen op het strand. Heerlijk!’

Jean-Marie Dedecker denkt: ‘Olé!’ (in De Standaard)

Thierry Boutsen. picture alliance via Getty Image

‘Weldra word ik 66 jaar, maar ik voel me een dertiger. En volgens mijn medische gegevens heb ik een biologische leeftijd van 42 jaar’

Als Knokke-Benidorm-Oostende-Nieuwpoort ingewikkeld lijkt, wat dan te denken van de leeftijd van de voormalige Formule 1-piloot Thierry Boutsen? Als u door de cijfers de leeftijd niet meer ziet: de man is 65. (in het Nieuwsblad)

‘Ik ben een man van de showbizz, hé. Voor anderen is het misschien curieus, maar in mijn vak is zoiets normaal’

Ook zanger Lou Deprijck maakt geen punt van zijn leeftijd: hij is 77, zijn vriendin 26. There’s no business like show business. (in het Nieuwsblad)

‘Mijn pitbull rook de coke in mijn neus’

André Hazes Jr. zal het evenmin ontkennen: there’s no business like show business. (in Het Laatste Nieuws)

‘Mijn vader, grootvader en nonkel zijn allemaal in de negentig geworden. Ik weet dus dat ik oud ga worden, en daardoor blijf ik me jong voelen’

Met zijn 77 is Lou Deprijck nu dus nog jong, maar hij zal nog oud worden. Misschien overleeft hij zijn lief zelfs nog. (in het Nieuwsblad)

‘Ik maak nu nummers die meer passen bij mijn leeftijd. Een nieuwe sound’

Hoe oud zou André Hazes Jr. eigenlijk zijn? (in Het Laatste Nieuws)

Ronny Deila. Belga

‘De visie van Deila, nieuwe coach van Club: ofwel geef je álles, ofwel lig je buiten’

Op dezelfde dag dat De Standaard groot uitpakte met een rapport over grensoverschrijdend gedrag dat vernietigend is voor de manier waarop de UGent haar doctoraatsstudenten afjakkert, en dat ook Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag omdat ze de laatste druppel zweet uit haar medewerkers perst, schetste het Nieuwsblad de mentaliteit van de nieuwe coach van Club Brugge. Voelt u de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag volgend seizoen ook al komen?

‘Het voelt alsof ik in een vrouwengevecht afscheid genomen heb. De wereld is sowieso steeds verwijfder aan het worden. Het gaat tegenwoordig alleen maar om emoties tonen’

De Nederlandse kickbokser Robbie Hageman zal wellicht niet snel over grensoverschrijdend gedrag beginnen. Hij wordt behandeld voor een hersentumor, maar vond het belachelijk dat hij kort voor zijn laatste kamp te horen kreeg dat er om die reden niet op het hoofd mocht geslagen of getrapt worden. (op Nos.nl)

‘In de laatste afdaling heb ik Ilan ook geduwd bij het plassen, omdat er geen tijd meer was om te stoppen. Het is mooi dat we samen voor een doel kunnen gaan’

Emoties in de sport kunnen nochtans mooi zijn. Neem nu de broederschap tussen Ilan Van Wilder en Pieter Serry, de laatste overgebleven renners van Soudal-Quick Step in de Giro. (in het Nieuwsblad)

‘In gedachten sta ik vaak met alle Bella’s – zo noem ik de koeien van papa – op het podium, ik ben in mijn beleving nooit alleen’

Niet alleen in de sport, maar ook in de klassieke muziek gaat het om emoties. En Kelly Poukens, een van de deelneemsters aan de Elisabethwedstrijd, stond dan wel alleen op het podium, in gedachten was ze met een hele kudde. (in het Nieuwsblad)

Kelly Poukens. Tom Palmaers

‘Op een blauwe maandag riep ik dat ik astronaut wilde worden. Maar mama zei dat je goed fysica en chemie moet kunnen, en dat had ik er niet voor over. Als ik maar beroemd kon worden’

Karen Damen zal vast nooit voor Club Brugge spelen onder Ronny Deila. (in het Nieuwsblad)

‘Die koeien en hun geluiden stellen me altijd op mijn gemak. Ze helpen me te relativeren omdat ze zo waarachtig zijn. Echte, pure beesten’

Kelly Poukens haalde de halve finales van de Elisabethwedstrijd niet, maar de Bella’s helpen haar vast om dat te relativeren. (in het Nieuwsblad)

‘Wat komt die wolf hier in godsnaam doen?’

De wolf, ook zo’n echt en puur beest, was niet bereikbaar voor commentaar. (Stephan Mourisse, burgemeester van Vleteren, in het Nieuwsblad)

‘Een omheining dient om je eigen dieren binnen te houden, niet om andere dieren buiten te houden’

Landbouwer Geert Quaghebeur weet ook niet wat die wolf hier komt doen: hij verloor er een schaap aan. (in De Standaard)

‘Ik noem zulke predatoren de dieven en moordenaars onder de dieren’

Predatoren? De boeren van tegenwoordig gebruiken duurdere woorden dan die uit de tijd van Het gezin van Paemel. (in De Standaard)

Karen Damen. Jan Van der Perre

‘Mijn nieuwe manager maakte me duidelijk dat ik iemand van het volk ben, en dat ik me niet moet bezighouden met serieuze zaken’

Karen Damen zul je geen woorden als predatoren in de mond horen nemen. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb een groot huis waarin ik makkelijk tienduizend stappen per dag zet’

Om iemand van het volk te zijn woont Karen Damen trouwens best wel in een groot huis. (in het Nieuwsblad)