Een bulldozer ruimt de omgevallen Cotton Tree op in het centrum van Freetown, Sierra Leone. De eeuwenoude iconische katoenboom, die door de vroege kolonisten werd gezien als een symbool van vrijheid, is tijdens stortregens in de hoofdstad omgevallen. Dat is een groot verlies voor de natie en laat ‘een gat in ons hart’ achter, aldus president Julius Maada Bio.

Foto: ap