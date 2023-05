Wie is Assadollah Assadi, de pasmunt voor Olivier Vandecasteele?

In ruil voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele heeft ons land Assadollah Assadi uitgeleverd aan Iran. Wie is die Iraanse spion, die in een Belgische cel zat voor het beramen van een terreuraanslag?

Assadollah Assadi vloog in 2018 regelmatig van Teheran naar Wenen en terug. Hij werkte als diplomaat op de Iraanse ambassade in de Oostenrijkse hoofdstad – officieel dan toch. In werkelijkheid was Assadi in dienst van de belangrijkste Iraanse inlichtingendienst: MOIS. Vanop zijn post in de Iraanse ambassade zou hij een netwerk van informanten hebben aangestuurd.

Op een van die vele vluchten naar Wenen, eind juni 2018, smokkelde Assadi ‘explosief materiaal’ mee. Dat staat in documenten van de Belgische staatsveiligheid. Assadi deed dat in zijn diplomatieke bagage, die volgens internationale afspraken ongeopend moet blijven. Met die explosieven zou een week later een aanslag worden gepleegd op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Villepinte, nabij Parijs.

Die werd op het nippertje verijdeld. Assadi stond toen al op de radar van de Israëlische geheime dienst Mossad. Bij zijn aankomst in Wenen kwam er een waarschuwing op het scherm van de luchtvaartagenten die hem controleerden: ze moesten de Oostenrijkse antiterreurdienst BVT verwittigen.

Opgepakt in Duitsland

Assadi wilde de aanslag laten plegen door een Iraans koppel dat in België woonde. Hun doel was om de bommen tot ontploffing te brengen in de congreshal op het evenement van de Iraanse oppositie, tussen duizenden opposanten en prominenten als de Amerikaanse politici Rudy Giuliani en John Bolton. Het Belgische koppel werd gearresteerd op weg naar Villepinte. Aan de politie verklaarden de twee dat Assadi hun opdrachtgever was. De Iraanse spion werd ingerekend op doorreis in Duitsland.

In 2020 werd Assadi voor zijn rol in de verijdelde aanslag door de rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 20 jaar cel – de maximumstraf. Hij ging niet in beroep, mogelijk omdat het idee van een ruil toen al bestond.