Overzicht | Geen celstraffen, wel werkstraffen voor Reuzegommers

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft achttien Reuzegommers veroordeeld voor de ‘onopzettelijke doding’ en ‘mensonterende behandeling’ van Sanda Dia. Ze kregen geen celstraffen, maar wel werkstraffen en boetes. Een overzicht.

A.V. - ‘Sondage’

Tom De Meester, advocaat van A.V. (25), alias ‘Sondage’, pleitte enkel schuldig aan onopzettelijke doding. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt A.V. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

L.L. - ‘Strontvlieg’

Walter Damen, advocaat van L.L. (24), alias ‘Strontvlieg’, had schuldig gepleit aan de mensonterende behandeling en de onopzettelijke doding. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt L.L. een werkstraf van 300 uur op en een geldboete van 400 euro.

A.G. - ‘Shrek’

Bram De Man, advocaat van A.G. (26), alias ‘Shrek’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt A.G. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.J. - ‘Zaadje’

Louis De Groote, advocaat van preses J.J. (25), alias ‘Zaadje’, had de vrijspraak gevraagd voor het toedienen van giftige stoffen, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Hij pleitte wel schuldig aan onopzettelijke doding. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 40 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.J. een werkstraf van 300 uur op en een geldboete van 400 euro.

A.G. - ‘Janker’

Eric Boon, advocaat van schachtentemmer A.G. (24), alias ‘Janker’, vroeg de vrijspraak voor het ‘opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen’. Ook van schuldig verzuim was volgens de advocaat geen sprake. Onopzettelijke doding en mensonterende behandeling betwistte hij niet. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 50 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt A.G. een werkstraf van 300 uur en een geldboete van 400 euro op.

B.P. - ‘Protput’

Bart Herman, advocaat van B.P. (27), alias ‘Protput’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt B.P. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

V.K. - ‘Pronker’

Pascal Nelissen Grade, advocaat van V.K. (25), alias ‘Pronker’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt V.K. een werkstraf van 200 uur en een geldboete van 400 euro op.

Z.B. - ‘Rafiki’

Alex Buelens, advocaat van Z.B. (26), alias ‘Rafiki’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt Z.B. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.S. - ‘Flodder’

John Maes, advocaat van J.S. (26), alias ‘Flodder’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.S. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

M.P. - ‘Ketter’

Pieter Helsen, advocaat van M.P. (27), alias ‘Ketter’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt M.P. een werkstraf van 200 uur op en een geldboete van 400 euro.

M.G. - ‘Kletsmajoor’

Jan De Man, advocaat van M.G. (25), alias ‘Kletsmajoor’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt M.G. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

W.P. - ‘Randi’

John Maes, advocaat van W.P. (24), alias ‘Randi’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt W.P. een werkstraf van 250 uur op en een geldboete van 400 euro.

S.P. - ‘Remork’

Joris Van Cauter, advocaat van S.P. (25), alias ‘Remork’, had de onopzettelijk doding en mensonterende behandeling niet betwist. De kwalificaties waarin gesproken wordt over ‘opzettelijke feiten’ wel. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt S.P. een werkstraf van 250 uur op en een geldboete van 400 euro.

P.O. - ‘Wally’

Johan Platteau, advocaat van dooppeter P.O. (24), alias ‘Wally’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt P.O. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.V. - ‘Igean’

Christian Clément, advocaat van J.V. (23), alias ‘Igean’, had schuldig gepleit aan mensonterende behandeling en de inbreuken op de dierenwelzijnswet. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 18 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.V. een werkstraf van 225 uur op en een geldboete van 400 euro.

Q.W. - ‘Paterberg’

Jörgen Van Laer, advocaat van Q.W. (26), alias ‘Paterberg’, betwist enkel de tenlastelegging over het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt Q.W. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.D. - ‘Placebo’

Nathalie Van Sande, advocate van J.D. (26), alias ‘Placebo’, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.D een werkstraf van 225 uur en een geldboete van 400 euro op.

B.L. - ‘Rustdag’

Frédéric Thiebaut, advocaat van B.L. (28), alias ‘Rustdag’, had de volledig vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt B.L. een werkstraf van 225 uur en een geldboete van 400 euro op.

Acht aanwezig

Acht van de achttien Reuzegommers kwamen vrijdag naar de rechtbank om hun straf te horen. Voor de aanklachten ‘toedienen van een schadelijke stof met de dood tot gevolg’, ‘toedienen van een schadelijke stof met ziekte tot gevolg’ en ‘schuldig verzuim’ werden ze vrijgesproken.

Twee advocaten van in totaal drie Reuzegom-leden hebben het over een ‘evenwichtig en ‘beredeneerd’ arrest. De familie van Sanda Dia stelt vast dat alle achttien jongemannen veroordeeld zijn, maar blijft met vragen achter.

Gezien de jonge leeftijd van de betrokkenen en de relatief milde straffen blijft de redactie van De Standaard op het standpunt dat de identiteit van de veroordeelden niet openbaar wordt gemaakt.

