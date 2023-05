Oppositie kritisch over ruil: ‘België is schaakmat gezet door Iran’

Volgens de oppositie is ons land plat op de buik gegaan en riskeert het nu nieuwe gijzelingen om Iraanse terroristen vrij te krijgen.

‘Geen akkoordjes met schurkenstaten.’ Voor Vlaams Belang kon er geen sprake van zijn om de ‘onschuldige ngo-medewerker’ Olivier Vandecasteele te ruilen tegen de veroordeelde terrorist Assadolah Assadi. Ook de N-VA heeft ernstige bedenkingen: ‘Een machteloos België is schaakmat gezet door Iran’, vindt fractieleider Peter De Roover.

Het ziet ernaar uit dat premier Alexander De Croo (Open VLD) nog scherpe vragen mag verwachten na de gevangenenruil tussen Iran en België. Waarschijnlijk zaterdag komt een bevoegde commissie bij elkaar om de omstandigheden van de deal te bespreken.

Uitleveringsverdrag omzeild?

Daarbij is het ook uitkijken naar de houding van de meerderheidspartijen. Met name Groen had tijdens de discussie over het uitwisselingsverdrag tussen België en Iran midden vorig jaar serieuze bedenkingen. Het verkreeg toen dat de Kamer bij de uitvoering van het verdrag betrokken zou worden.

Maar nu blijkt dat bij de gevangenenruil het betrokken verdrag niet werd toegepast en dat ook de voorafgaande informatie aan de slachtoffers van Assadi die het Grondwettelijk Hof had geëist, niet werd gegeven. De regering verwijst gewoon naar het grondwetsartikel dat zegt dat de uitvoerende macht hoe dan ook bevoegd is voor de buitenlandse betrekkingen.

‘Ik ben erg blij met de vrijlating van Vandecasteele, dit had veel slechter kunnen aflopen. Maar natuurlijk heb ik ook vragen’, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. ‘Werd het verdrag hier toegepast of niet? Zijn er afspraken met Iran? Ik wil niet te snel conclusies trekken. De regering beschikt ongetwijfeld over meer informatie, en ik kan me voorstellen dat je in dezen snel moet schakelen als de kans op vrijlating zich voordoet.’

