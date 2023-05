Foto’s van westers materieel in Rusland kunnen wapenleveranties aan Oekraïne in gevaar brengen

Bij de aanval vanuit Oekraïne op Russisch grondgebied, eerder deze week, zijn volgens beelden Amerikaanse voertuigen gebruikt. De betrokkenheid van Kiev is onduidelijk, maar toch kan dit gevolgen hebben voor Oekraïense bondgenoten. ‘De uiterste consequentie zou zijn dat je ophoudt met leveren van wapens.’

