Vrouwtjesbeer die hardloper doodde, mag voorlopig blijven leven

De vrouwtjesbeer JJ4 die begin april de Italiaanse jogger Andrea Papi heeft gedood, wordt voorlopig niet afgemaakt.

De administratieve rechtbank in het Noord-Italiaanse Trento schort haar beslissing op tot 27 juni, tot vreugde van dierenrechtenactivisten. Ook het leven van mannetjesbeer MJ5 blijft voorlopig gespaard. Dierenrechtenactivisten willen beide beren laten overbrengen naar een andere verblijfplaats. Over de grond van de zaak spreekt de rechtbank zich uit op 14 december. De dierenrechtenactivisten maken zich sterk dat de beren tot die datum niet kunnen worden gedood.

Volgens de lokale dierenarts Alessandro de Guelmi staat het vast dat JJ4 de jogger Andrea Papi, die vermoedelijk te weinig geluid maakte en de beer, op stap met drie jongen, liet schrikken, een defensieve aanval heeft uitgevoerd. Mensen zijn geen prooien voor beren. Ook volgens de rechtbank staat op dit moment nog onvoldoende vast dat de beer een gevaar vormt, ook al heeft die dus Andrea Papi gedood.

De zaak beroert in Italië hevig de gemoederen. Na de dodelijke aanval besloot de voorzitter van de provincie Trento, Maurizio Fugatti van de rechtse Lega-partij, om het dier te laten doden. Dierenrechtenactivisten gingen in beroep tegen die beslissing, en zo kwam de zaak voor de rechtbank.

De bruine beer was in de jaren 80 bijna uitgestorven in Noord-Italië. Een project, waarbij tien Sloveense beren in de regio werden uitgezet, was erg succesvol, want inmiddels zijn de beren met 100 tot 120. Maar sinds het project in 2004 overging in de handen van de politiek, werd er steeds minder aan onderzoek en educatie gedaan. Mensen weten niet meer goed hoe ze zich in gebied met beren moeten gedragen, en er zijn daarnaast te veel beren op een te kleine oppervlakte. Dat komt dan weer omdat de beren zich, onder meer door de menselijke aanwezigheid in de vallei, niet voldoende over de hele Alpen konden verspreiden.

