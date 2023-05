Er komt geen Autosalon in 2024

In 2024 zal er geen fysiek Autosalon van Brussel georganiseerd worden. Dat heeft de raad van bestuur van Febiac beslist, zo meldt de federatie vrijdag. Onder meer het afhaken van zwaargewicht D’Ieteren zou een grote rol gespeeld hebben.

‘Aangezien de voorwaarden niet aanwezig zijn, heeft de raad van bestuur besloten het proces niet voort te zetten voor 2024’, luidt het in een persbericht.

De woordvoerder van Febiac geeft aan dat ‘de 95 procent marktrepresentativiteit die het salon dit jaar had, niet meer bereikt zou worden’ en dat daarom beslist werd om geen fysiek salon te laten plaatsvinden volgend jaar.

Zwaargewicht D’Ieteren, de invoerder van de merken van de Duitse Volkswagen-groep, zou in 2024 niet meer hebben willen deelnemen aan een salon en ook een aantal andere merken zou aan het aarzelen gegaan zijn. De merken die dit jaar al niet meer met een grote eigen stand deelnamen aan het salon, zoals Mercedes, Volvo en Jaguar Land Rover, zouden ook komende editie niet meedoen.

Toch zijn er ook automerken die wel nog geloofden in het salon van Brussel, zoals het Franse Renault. ‘Wij waren bij de believers en waren van plan om stevig te investeren in het salon van Brussel en er met wereldpremières uit te pakken’, zegt Renault-woordvoerder Karl Schuybroek. ‘Volgens ons had Brussel de plaats van Genève kunnen innemen.’

De woordvoerder van Febiac benadrukt dat de beslissing om het salon niet te laten plaatsvinden geen impact zal hebben op de rest van de werking van de federatie. Die werking is niet meer afhankelijk van inkomsten uit het salon, klinkt het. Febiac heeft vier kerntaken: data, kennis, communicatie en lobbying.

Het Autosalon van dit jaar lokte 271.057 bezoekers naar Brussels Expo. Volgend jaar moest er de ‘grote editie’ volgen, dit jaar was voorbehouden aan ‘bedrijfsvoertuigen’. Volgens de plannen zou het Autosalon plaatsvinden van 12 tot 24 januari.

