Advocaat familie Sanda Dia: ‘Alle achttien veroordeeld, maar vragen blijven’

Sven Mary, de advocaat van de familie van Sanda Dia, stelt vast dat alle achttien Reuzegom-leden veroordeeld zijn. ‘We hadden dus gelijk om in beroep te gaan’, concludeert hij.

Toch blijft het moeilijk voor de familie dat niemand veroordeeld is voor het toedienen van de giftige stoffen. ‘Daarover zijn de Reuzegommers blijven zwijgen. Het zal eeuwig een goedbewaard geheim blijven’, aldus Mary.

Of de familie nog verdere juridische stappen neemt, is nog onduidelijk. ‘Ik weet niet of ik hen een dienst bewijs door naar Cassatie te trekken’, zei Mary daarover. ‘Het duurt nu al bijna vijf jaar. Het is erg zwaar. Als we dat doen, komen er weer jaren bij.’

Lees ook

Tegelijk zegt Mary dat de straf ‘nooit voldoende zal zijn’ voor zijn cliënten. Dat er werkstraffen werden gegeven in plaats van celstraffen, heeft onder meer te maken met berichtgeving in de media, laat Mary vallen. Er zou te negatief over de Reuzegommers zijn geschreven. ‘Dat staat er ongeveer zo in.’

Mary belooft om het arrest verder te doorgronden. ‘Ik ga me nu niet laten meeslepen door een golf van emoties. We zijn gebaat bij sereniteit.’

Advocaten Reuzegommers : ‘Rechtvaardig arrest’

De advocaten van de Reuzegommers reageren tevreden op de uitspraak. John Maes, advocaat van Reuzegom-leden J.S. (‘Flodder’) en W.P. (‘Randi’), spreekt van een ‘evenwichtig en goed beredeneerd’ arrest. Het hof heeft zich volgens hem ‘boven de oorlogstaal van de afgelopen jaren’ gesteld.

Jorgen Van Laer, advocaat van Q.W. alias ‘Paterberg’, noemt het arrest rechtvaardig. Hij haalde daarbij uit naar de pers, die de zaak volgens hem ‘buiten proportie’ had opgeblazen. Namens zijn cliënt zei hij nog dat ‘het verlies van Sanda Dia hiermee niet is uitgewist’.

Lees ook