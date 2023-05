Sierra Leone verliest iconische boom

De eeuwenoude Cotton Tree, de kapokboom, in het Sierra Leone is door een storm geveld. De iconische boom prijkt op de 10 leonebiljetten en zou er al hebben gestaan toen de eerste bevrijde slaafgemaakten in Freetown aankwamen.

De reusachtige boom is een begrip in Freetown en was ooit een ontmoetingsplek voor bevrijde Amerikaanse slaven. Nadat zij hadden gevochten voor de Britten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog vestigden ze zich in de hoofdstad van Sierra Leone. De boom symboliseerde de vrijheid voor de nieuwe bewoners en gold later als plek om te bidden.

President Julius Maada Bio noemde hert voorval een groot verlies voor het land. Massa’s mensen verzamelden om te kijken naar het voorval.

De Cotton Treee was voor Sierra Leone een iconisch punt. Volgens de overlevering verzamelden slaven onder de takken van de boom om daar te bidden vooraleer ze hun nieuwe woning betrokken.

Later kwam de boom op bankbiljetten. Ook kinderrijmpjes vermeldden de Cotton Tree.

Lees ook