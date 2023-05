Dochters Sigrid Kaag vrezen voor haar leven

De dochters van de Nederlandse minister van Financiën zouden liever hebben dat ze een andere job zoekt. ‘Het hoeft maar één keer mis te gaan.’

‘We dachten dat Nederland een tolerant land was. Nu kan mijn moeder door de bedreigingen de straat niet meer op’, zegt een van de dochters van Sigrid Kaag (D66) in de komende aflevering van het tv-programma College Tour. ‘Het land verdient haar niet en we hopen dat ze een andere baan zoekt.’

De dochters van de Nederlandse vicepremier en minister van Financiën maken zich erg ongerust over hun moeder, die al meermaals met bedreigingen te maken kreeg. In februari werd ze bij een werkbezoek aan Twente bijvoorbeeld opgewacht door demonstranten met fakkels. Ze vrezen dat hun moeder ‘eindigt zoals Els Borst’. Els Borst, oud-minister van Volksgezondheid, werd in 2014 doodgestoken door een man met mentale gezondheidsproblemen. Hij nam haar kwalijk dat ze zich had ingezet voor de Nederlandse euthanasiewet.

Kaag reageert geëmotioneerd op het filmpje dat de makers van College Tour met haar dochters opnamen. Ze zegt ook dat ze nog niet beslist heeft of ze doorgaat met politiek. Ze weet dat haar gezin liever zou hebben dat ze stopt, en dat ze weer in het buitenland zou gaan werken. In 2017 stapte Kaag in de politiek, als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. Voordien was ze topdiplomate bij de Verenigde Naties.

Benieuwd? @collegetour_nl met #Sigridkaag zondag 28 mei om 20.30 op NPO2 bij KRO-NCRV https://t.co/iGXMZq2YIP pic.twitter.com/GITmsuapg5 — Twan Huys (@Twan_Huys) May 25, 2023

Mede dankzij Kaag kon D66 bij de Nederlandse verkiezingen van 2021 een flinke vooruitgang optekenen. Als buitenstaander werd ze in korte tijd een politiek zwaargewicht, dat bij een deel van de bevolking weerstand oproept. De biografie die vorig jaar over haar uitkwam, heet De schaduwpremier.

Het programma College Tour, waarin studenten in gesprek gaan met bekende gasten, wordt zondag 28 mei om 20u20 uitgezonden op de Nederlandse zender NPO3.

