Geen Belgen in finale van Koningin Elisabethwedstrijd

Er zingen volgende week geen Belgen in de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. De Belgische mezzosopraan Linsey Coppens en sopraan Margaux de Valensart zijn niet bij de laatste twaalf finalisten.

In totaal namen vier Belgen deel aan de wedstrijd. De Belgische mezzosopraan Lotte Verstaen en sopraan Kelly Poukens waren gestrand in de eerste ronde, maar Coppens en de Valensart schopten het wel tot in de halve finale. Dat bleek uiteindelijk hun eindstation.

De twaalf finalisten zijn Fleuranne Brockway (Australië), Daniel Gwon (Korea), Floriane Hasler (Frankrijk), Inho Jeong (Korea), Taehan Kim (Korea), Juliette Mey (Frankrijk), Julia Muzychenko-Greenhalgh (Rsuland/Duitsland), Anna-Sophie Neher (Canada/Duitsland), Carole-Anne Roussel (Canada), Sílvia Sequeira (Portugal), Maria Warenberg (Nederland) en Jasmin White (VS). Zij treden tussen 1 en 3 juni op in de Brusselse Bozar. Dan worden ze begeleid door het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van Alain Altinoglu. Zaterdagavond, na het optreden van de laatste finalist, wordt uiteindelijk de rangschikking van de laureaten bekendgemaakt.

Sinds 1937 zet de Koningin Elisabethwedstrijd jaarlijks een andere muziekdiscipline in de schijnwerpers. Vorig jaar won de Koreaanse Hayoung Choi de eerste prijs ter waarde van 25.000 euro voor haar prestaties op de cello. De Belgische Stéphanie Huang eindigde bij de niet-gerangschikte laureaten. Het is van 2018 geleden dat de Koningin Elisabethwedstrijd in het teken stond van zang: toen werd de Duitser Samuel Hasselhorn de eerste laureaat. In 2024 draait het concours weer om viool.

