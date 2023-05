Kernkabinet vraagt advies aan Nationale Bank over verhoging spaarrente

De federale regering gaat een advies vragen aan de Nationale Bank over de verplichting voor banken om een hogere rente op spaarboekjes aan te bieden. Dat is het kernkabinet donderdagavond overeengekomen.

De regering-De Croo is het niet eens over hoe dwingend de banken aangespoord moeten worden om hun spaarrente te verhogen. Open VLD en CD&V hopen dat dreigementen volstaan, Groen en Vooruit willen de forcing voeren met wettelijke initiatieven.

De topministers kwamen gisteravond overeen om eerst advies in te winnen bij de Nationale Bank. De regering wil laten onderzoeken wat een verplichte verhoging zou betekenen voor de stabiliteit van de banken.

De rente op spaarboekjes is heel licht gestegen, maar lang niet zo veel als de rente die de banken tegenwoordig zélf krijgen om hun geld te parkeren bij de Europese Centrale Bank. Die rente bedraagt 3,25 procent, waardoor er op jaarbasis zowat 8 miljard euro terugvloeit.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft bankenfederatie Febelfin vorige week een brief gestuurd, waarin hij wijst op de toegenomen maatschappelijke druk om de spaarrente op te trekken. Hij wil vanuit de regering druk blijven zetten op de bankensector, maar waarschuwt voor ingrepen die op lange termijn het fiscale systeem zouden ondermijnen. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) is evenmin happig om in te grijpen op de markt. Ze ziet het enkel als laatste middel, al waarschuwde ze donderdag wel dat er limieten zijn aan haar geduld.

Sectorfederatie Febelfin liet vorige week al verstaan geen voorstander te zijn van een opgelegde verhoging. Intussen verhogen kleinere banken de spaarrente. Het is afwachten of ook de grootbanken zullen volgen.

