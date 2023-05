Onschuldige man na 33 jaar vrijgelaten uit Amerikaanse gevangenis

In de Amerikaanse staat Californië is een man 33 jaar na zijn veroordeling voor poging tot moord onschuldig verklaard en vrijgelaten.

‘Daniel Saldana, nu 55 jaar oud, is destijds ten onrechte achter de tralies gezet’, aldus George Gascon, officier van justitie in Los Angeles, donderdag.

Saldana was in 1990 veroordeeld tot minstens 45 jaar opsluiting. Naast de toen 22-jarige verdachte stonden nog twee anderen terecht. Ze zouden op zes middelbare scholieren hebben geschoten, omdat ze hen als bendeleden aanzagen. Twee van de slachtoffers raakten gewond, maar niemand overleed. Saldana heeft zijn onschuld altijd staande gehouden.

Tijdens een hoorzitting in 2017 verklaarde een van de medeverdachten dat hij en niet Saldana verantwoordelijk was voor de schietpartij, en dat Saldana niet eens ter plaatse was. De verklaring is echter pas in februari van dit jaar naar de autoriteiten gestuurd, aldus het openbaar ministerie.

Saldana is naar eigen zeggen dankbaar dat hij nog leeft. ‘Het is een strijd geweest om elke dag wakker te worden in de wetenschap dat je onschuldig in een cel bent opgesloten. Maar ik heb altijd geloofd dat ‘de dag’ zou komen.’

Lees ook