Bolsonaro ook in hoger beroep veroordeeld voor aanvallen op journalisten

Een rechtbank in Sao Paulo heeft in hoger beroep de civiele veroordeling van de extreemrechtse Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro bevestigd. Die werd eerder al veroordeeld voor zijn voortdurende aanvallen op journalisten tijdens zijn ambtstermijn.

Het hof van beroep bevestigde de uitspraak van juni 2022, waarin een rechtbank de Unie van Professionele Journalisten van Sao Paulo (SJPSP) in het gelijk had gesteld. Die had Bolsonaro aangeklaagd voor zijn ‘herhaalde overtredingen en agressies’ tegenover journalisten. De organisatie sprak van ‘systematische morele intimidatie van de hele beroepsgroep’.

De rechtbank halveerde wel de straf die in eerste aanleg was opgelegd. Zo moet Bolsonaro niet langer 100.000 Braziliaanse reais (zowat 18.500 euro), maar 50.000 reais betalen (zowat 9.250 euro).

‘Deze overwinning is een belangrijke stap voorwaarts voor de hele beroepsgroep, die door Bolsonaro steeds werd aangevallen’, aldus de SJPSP na de uitspraak. De extreemrechtse ex-president beschuldigde de pers er tijdens zijn ambtstermijn voortdurend van ‘fake news’ over hem te verspreiden en viel journalisten verschillende keren verbaal aan.