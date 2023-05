Gerichte controles op Airbnb’s bij festivals

Toerisme Vlaanderen zal deze zomer gericht controles uitvoeren bij eigenaars die in de buurt van de festivalweides van onder andere Pukkelpop of Tomorrowland hun huis of tuin verhuren aan festivalgangers. Wie zijn logies niet aanmeldt bij Toerisme Vlaanderen of niet in orde is met de brandveiligheid, riskeert een stopzetting of een geldboete waarschuwt Toerisme Vlaanderen.

Sinds het logiesdecreet in 2017 van kracht is, controleerde Toerisme Vlaanderen al meer dan 6.000 logies. Sinds 2017 werden twee administratieve boetes en 111 stop­zettingsbevelen gegeven.

Toerisme Vlaanderen roept eigenaars op om logies niet ­alleen aan te melden, maar ook te laten erkennen. (ks)