Steekpartij bij Brussels stem- bureau Turkse verkiezingen

Bij een steekpartij aan de Heizel in Brussel, waar het stembureau voor de Turkse presidentsverkiezingen gevestigd was, is woensdagavond een man in het gezicht gestoken. De feiten speelden zich af aan het Paleis Acht. Een groep Turken en een groep Koerden raakten er slaags. Meerdere ­auto’s raakten beschadigd.

Op een gegeven moment trok een man een mes en stak hij iemand in het gezicht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie slaagde erin om de gemoederen te bedaren.

De tweede ronde van de ­verkiezingen vindt in Turkije pas op 28 mei plaats. Turken in België konden al vroeger gaan stemmen voor die tweede ronde. (cds)