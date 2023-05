Stad Brussel verbiedt Vlaams Belang-betoging

De manifestatie die het Vlaams Belang op pinkstermaandag gepland had, werd verboden door de Stad Brussel. ‘We kunnen het goede verloop niet garanderen’, klinkt het. Het Vlaams Belang vecht de beslissing aan bij de Raad van State.

Op maandag was om 14 uur een Vlaams Belang-manifestatie gepland op het Albertinaplein, als afsluiter van de wandeltocht van voorzitter Tom Van Grieken door Vlaanderen. Dat protest is nu verboden, vernam Doorbraak en wordt bevestigd aan onze redactie. Dat gebeurt om veiligheidsredenen. Op dezelfde dag stond immers ook een tegenbetoging gepland, volgens Doorbraak een collectief van 23 (radicaal-)linkse organisaties, waaronder het ABVV-FGTB.

‘Na analyse door de politie werd geconcludeerd dat het goede verloop van beide demonstraties niet gegarandeerd kan worden. Daarom vordert de burgemeester een verbod uit’, klinkt het op het op het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

Het Vlaams Belang vecht deze beslissing aan. ‘Dit is een aanfluiting van de vrijheid van meningsuiting’, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie. ‘Niemand gelooft dat deze beslissing door iets anders is ingegeven dan door politieke redenen. Wij laten het hier niet bij en trekken naar de Raad van State. Onze protestmeeting zal doorgaan, of de politici in Brussel dat nu leuk vinden of niet.’

In 2018 verboden het Brussels Gewest en de Stad Brussel de ‘Mars tegen Marrakech’ en alle tegenbetogingen. ‘Er mag geen bruine mars doorgaan in Brussel’, klonk het toen. De Raad van State verklaarde dat verbod nietig, waarna de incidentrijke mars toch doorging.