Driedaagse zoektocht naar spoor ‘Maddie’ McCann beëindigd: ‘Weinig hoop op doorbraak’

De zoektocht aan een stuwmeer in de Portugese Algarve is na drie dagen beëindigd. De hoop dat het gevonden materiaal de speurders dichter bij het vermiste Britse meisje Madeleine McCann brengt, is klein, zegt de Duitse openbare aanklager.

Bij het stuwmeer van Arade werd de jongste drie dagen opnieuw naar sporen gezocht die naar de verdwenen Madeleine ‘Maddie’ McCann zouden kunnen leiden. De Britse kleuter was 3 toen ze in 2007 verdween uit een hotelkamer in Praia da Luz, op vijftig kilometer van het stuwmeer.

Het is niet de eerste keer dat er in en rond het meer gezocht werd. Eerder gebeurde dat al in 2008, toen duikers het meer uitkamden. De nieuwe zoektocht met drones en speurhonden kwam er op vraag van de Duitse autoriteiten. Dat gebeurde na een belangrijke tip, maar over de inhoud ervan wilden de speurders niets kwijt. Naar verluidt zouden enkele in 2016 gevonden foto’s aantonen dat de hoofdverdachte in de zaak, Christian Brückner, er regelmatig rondhing, ook na de verdwijning van McCann.

Brückner (46) zit in de cel zit voor verkrachting van een 72-jarige vrouw in de Algarve, en werd eerder al veroordeeld voor kindermisbruik en dealen. Hij zou het meer omschreven hebben als ‘mijn kleine paradijs’. Wel heeft Brückner al die tijd elke betrokkenheid ontkend en ook de Duitse politie beklemtoont dat de tip niet via hem komt.

Zoeken naar pyjama

Of de zoektocht iets heeft opgeleverd, is onwaarschijnlijk. Volgens Britse en Duitse media waren speurders op zoek naar een roze deken of pyjama die McCann droeg op de avond van haar verdwijning in 2007. Er werden diverse stukken textiel gevonden, maar het is niet zeker of die iets met McCann te maken hebben. Alle stalen worden nu naar Duitsland gestuurd voor verder onderzoek, klinkt het in een persbericht van de Portugese politie.

De kans is klein dat dit tot iets zal leiden, stelde de Duitse aanklager Christian Wolters. ‘Natuurlijk zijn er verwachtingen, maar die zijn niet erg hoog’, zei hij. ‘Maar elk stukje gevonden textiel kan het onderzoek helpen.’ Een andere bron dicht bij het onderzoek zei aan het persagentschap Reuters dat er ‘niks te melden was’ na de drie dagen durende zoektocht.

Volgens de voormalige Portugese rechercheur Gonçalo Amaral, die eerder het onderzoek naar McCann leidde, was de hele zoektocht onnodig. ‘Dit is geen nieuw onderzoek maar eerder het zoeken naar een zondebok’, zei hij aan The Guardian, waarmee hij verwees naar de ‘perfecte verdachte’ Brückner. Amaral is al die tijd blijven vasthouden aan de hypothese dat McCann in het vakantie-appartement van haar ouders overleden is.