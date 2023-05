Chinese hackersgroep doet groot alarm afgaan in VS

Hackers aangestuurd door China zijn op grote schaal Amerikaanse kritieke infrastructuur binnengedrongen ­– inclusief militaire doelwitten – en doen daarbij overal alarmbellen afgaan.

Volgens de Amerikaanse techreus Microsoft, die de cyberaanval op het spoor kwam, bereidt China zich zo voor op het platleggen van communicatie, transport en andere cruciale systemen tijdens een toekomstige crisis in Azië. Die informatie wordt bevestigd door de inlichtingendiensten van de VS en de voornaamste bondgenoten in het zogeheten ‘Five eye’-netwerk: het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De waarschuwing volgt op de recente ontdekking van een ‘cluster van verdachte activiteit’ door een hackersgroep die door Microsoft ‘Volt Typhoon’ werd gedoopt en volgens inlichtingendiensten voor China werkt.

Legerbasissen op Guam

Volgens Microsoft richt de Chinese cyberaanval zich onder andere op Guam, een stukje eiland onder Amerikaanse vlag in de Grote Oceaan dat enkele strategisch belangrijke legerbasissen van de VS huisvest. De IT-reus voegde er volgens Reuters aan toe dat ‘het tegengaan van die specifieke dreiging een moeilijke klus kan worden’.

De hackers zouden actief zijn op een breed front: tegen communicatie- en nutsbedrijven, fabrieken, transportnetwerken, de bouw en de maritieme, overheids- en IT-sectoren. Volgens Marc Burnard, wiens bedrijf Secureworks (een dochter van Dell) al meermaals te maken kreeg met aanvallen van Volt Typhoon, zouden daarbij toch vooral de Amerikaanse overheid en een aantal defensiedoelwitten worden geviseerd. Het is niet duidelijk of de Chinese hackersgroep ook in andere landen de computersystemen van kritieke infrastructuur is binnengedrongen

‘Collectieve desinformatiecampagne’

Hoewel het gebruikelijk is dat wereldmachten elkaar bespioneren, lijkt de aanval van een dusdanige omvang dat die kan zorgen voor extra spanningen tussen de twee grootmachten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde donderdag alvast scherp op de waarschuwing van de westerse inlichtingendiensten.

Peking deed de cyberwaarschuwing af als een ‘collectieve desinformatiecampagne’. Waarop de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning, op haar beurt met een beschuldigende vinger naar Washington wees: ‘Dat Microsoft meedoet, laat zien dat de Amerikaanse regering haar desinformatiekanalen uitbreidt. Amerika is het hacking-imperium.’

Lees ook