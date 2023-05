Leider bestorming Amerikaans Capitool krijgt 18 jaar celstraf

Stewart Rhodes, leider van de extreemrechtse militie Oath Keepers, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De rechter noemde Rhodes ‘een voortdurende bedreiging voor de democratie’.

Stewart Rhodes (58) werd donderdag in Washington veroordeeld door de Amerikaanse rechter Amit Mehta. Die oordeelde dat de acties van de leider van de extreemrechtse militie Oath Keepers neerkwamen op terrorisme. Rhodes is een van tien beklaagden die terechtstaan wegens ‘opruiende samenzwering’ in het kader van de bestorming van 6 januari 2021. Rhodes ging het Capitool zelf niet binnen, maar werd door het gerecht in de aanklacht voor samenzwering wel omschreven als ‘persoon nummer 1’.

Bij de bestorming van het Capitool werden 140 politieagenten verwond en werd voor meer dan 2 miljoen dollar aan materiële schade veroorzaakt. In totaal zijn in de VS al meer dan 1.000 mensen veroordeeld in verband met wat er op 6 januari 2021 gebeurde, maar de celstraf voor Rhodes is veruit de langste.

Bedreiging voor democratie

‘Opruiende samenzwering is een van de ernstigste misdaden die een individuele Amerikaan kan begaan’, zei Mehta. De aanval op het Capitool was volgens de rechter ‘een van de zwartste dagen in de geschiedenis van ons land’, en het motief van Rhodes en zijn medestanders was volgens de rechter dat ze ‘niet van de nieuwe hielden’. Daarmee verwees hij naar de huidige Amerikaanse president Joe Biden, wiens aanstelling Rhodes en zijn kompanen probeerden te verhinderen.

Mehta zei dat Rhodes ‘een voortdurende bedreiging vormt voor de democratie’. ‘Het land kan geen groep burgers hebben die bereid is om de wapens op te nemen, om een ??revolutie aan te wakkeren omdat ze de uitkomst van de verkiezingen niet leuk vinden’, zei hij. ‘We houden nu allemaal onze adem in telkens wanneer er verkiezingen naderen. Krijgen we weer een 6 januari? Dat valt nog maar te bezien.’

Eerder deze maand werden ook al vier leden van de Proud Boys, een andere extreemrechtse groepering die bij de bestorming betrokken was, voor opruiing veroordeeld (DS 4 mei).

