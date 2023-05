Amerikaanse functionarissen vermoeden dat de droneaanval op het Kremlin eerder deze maand georkestreerd was door een Oekraïense speciale militaire eenheid of de inlichtingendienst. Dat schrijft The New York Times donderdag op basis van inlichtingen van de CIA over zowel Oekraïens als Russisch communicatieverkeer.

In onderschepte communicatie geven Russische functionarissen Oekraïne de schuld van de aanval, maar ook Oekraïense functionarissen geloven dat hun land vermoedelijk verantwoordelijk was voor de aanval. Uit die onderschepte communicatie blijkt bovendien dat de Amerikaanse autoriteiten Kiev verantwoordelijk houden voor de moord op de dochter van de Russische nationalist Aleksandr Doegin in 2022, de aanslag op een pro-Russische blogger eerder dit jaar en meerdere aanslagen nabij de Russische grens met Oekraïne. Volgens de krant leidt deze reeks geheime operaties tot ongemak bij de Amerikaanse autoriteiten.

De Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigen noch ontkennen dat president Zelenski op de hoogte was van de operatie. Zelenski zelf heeft elke Oekraïense betrokkenheid steeds ontkend. (nrc)

