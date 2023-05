Hij had het aangekondigd en hij houdt woord: Jevgeni Prigozjin is begonnen met de terugtrekking van zijn Wagner-huurlingen uit Bachmoet. Intussen maakt hij een voor Rusland snoeiharde analyse van de oorlog.

‘We trekken de eenheden terug uit Bachmoet. Van 25 mei tot 1 juni zullen de meeste eenheden zich verplaatsen naar basissen in het achterland. We dragen onze posities over aan het leger.’ Met die boodschap ...