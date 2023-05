Geen politieke rust aan de Belgische kust

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Blankenberge

De federale politie heeft een huiszoeking uitgevoerd in het stadhuis van Blankenberge, meldt Het Laatste Nieuws. De inval kaderde in een onderzoek naar eerste schepen Jurgen Content (Vooruit). Het gaat om een financieel onderzoek, volgens het Brugse parket. De schepen heeft het over een beschadigingsoperatie. ‘Dit is een politieke rekening die blijkbaar nog steeds openstaat. Het is de zoveelste beschadigingsactie tegen mij als persoon. Ik heb een heel sterk vermoeden uit welke politieke hoek deze betichtingen komen. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen willen een aantal tegenstanders mijn imago besmeuren.’

Knokke-Heist

Het stormt al weken in het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Kris Demeyere (Gemeentebelangen) is het eerste slachtoffer. Hij werd op non-actief gezet na beschuldigingen van belangenvermenging, al heeft hij het in Nieuwsblad zelf liever over een ‘break’. Audit Vlaanderen voert deze legislatuur al voor de derde keer een onderzoek naar mogelijke verduisteringen.

Deze keer gaat het over de leasing en het onderhoud van de auto’s van de gemeente. Een leasingbedrijf uit Brussel kreeg die opdracht en gaf die in onderaanneming aan de garage van Demeyere. En net die Demeyere is eerste schepen in de gemeente. Het is niet het eerste onderzoek waarin hij betrokken is: twee andere schepenen hebben een deontologische klacht tegen hem ingediend, omdat hij in naam van bouwpromotor Ghelamco met een landbouwer zou hebben onderhandeld over een groot bouwproject.

Artiest

Het bedroeft de zoon van wijlen Leopold Lippens. Hij wordt naar eigen zeggen door iedereen gevraagd om zich kandidaat te stellen om burgemeester te worden. Nochtans is Valery Lippens (51) geen politicus. ‘Je ne suis qu’un artiste’, zegt hij in het Frans, want Nederlands gaat hem nog niet zo goed af. Hij is niet zomaar een artiest, maar een internationaal gelauwerde fotograaf om precies te zijn. ‘En ik ben inderdaad de zoon van mijn vader.’

Lippens zegt dat hij beseft dat burgemeester meer is dan lintjes knippen. ‘Ik heb natuurlijk wel gezien hoe mijn vader het gedaan heeft. Knokke-Heist is een gemeente waar veel geld rondgaat, waar je grote immobedrijven hebt, waar mensen actief zijn die veel macht hebben. Mijn vader liet zich daar niet door intimideren. Als die figuren al eens hun hoofd wat te ver durfden uit te steken, stond hij klaar om daar een flinke tik tegen te geven. Dat moet je durven. En dat durfde hij.’

Hij denkt nog na dus. Al zou hij dan wel Nederlands moeten leren. ‘Dat begint stilaan terug te komen’, zegt hij. Sinds de dood van zijn vader is hij weer veel vaker in Knokke. ‘En er zijn moeilijkere dingen dan dat. Met de naderende verkiezingen zal ik Gemeentebelangen en iedereen die de belangen van de gemeente in zijn hart draagt ondersteunen.’