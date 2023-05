Foto: NurPhoto via Getty Images

De Duitse economie, speerpunt van de eurozone, glijdt in een recessie. Die werd al langer aangekondigd. Toch komt ze als een halve verrassing. ‘Wat we nu zien, zijn de naweeën van de energiecrisis.’

De Duitse economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2022 was er al een krimp van 0,5 procent. Twee kwartalen ...