Uw smartphone kan (nog) veel meer dan u denkt. Dezelfde sensor die uw stappen telt, pikt ook de G-kracht op die uw lichaam doorstaat tijdens een ritje op de roetsjbaan. Een andere kan de luchtdruk meten, en dus hoe hoog u zich bevindt.

Had hij wel of niet gescoord? ­Cristiano Ronaldo wist het natuurlijk zeker: hij en niet zijn ploegmaat Bruno Fernandes had de bal als laatste geraakt voor die in doel verdween, in de wedstrijd tussen ...